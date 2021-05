Azərbaycanda daha bir həkim - Əmrəddin Rəcəbov koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

Özəl klinikaların birində neyrocərrah işləyən Ə. Rəcəbovun bir müddət əvvəl “COVID-19” infeksiyasına yoluxduğu və xəstəxanada vəfat etdiyi bildirilir.

