“Qalatasaray”ın prezidenti namizədliyini geri götürdü

Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun indiki prezidenti Mustafa Cengiz qarşıdakı seçkilərdə namizəd olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

Mustafa Cengiz mövcud şərtlər altında seçkilərdə iştirak etmək istəmədiyini bəyan edib.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray”da prezident seçkiləri bu ayın 22-də keçirilməli idi. Lakin ötən gün klub açıqlama yayaraq seçkilərin qeyri-müəyyən vaxta təxirə salındığını bəyan etdi. Buna qardaş ölkədə tətbiq olunan sərt karantin qaydaları səbəb göstərilib.

