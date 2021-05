Türkiyənin keçmiş dövlət naziri Cemil Erhan 83 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu məlumat yayıb.

C.Erhan 15, 19 və 20-ci dönəm Ağrı millət vəkili olub, CHP lideri K.Kılıçdaroğlunun müşaviri olaraq çalışıb.

