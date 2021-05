Qətərin maliyyə naziri Əli Şərif əl-İmadi həbs olunub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, nazir vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsində ittiham olunur.



Qeyd edək ki, Ə.Ş.əl-İmadi 2013-cü ildən maliyyə naziri vəzifəsində işləyib. O, həmçinin "Qatar Airways" aviaşirkətinin prezidenti və Qətər Milli Bankının Direktorlar Şurasının sədridir.

