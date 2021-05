Azərbaycanlı diplomat vəfat edib.

Metbuat.az Reporta-a istinadən xəbər verir ki, ölkənin Macarıstandakı səfirliyinin əməkdaşı Elmira Orucova dünyasını dəyişib.

O, diplomatik nümayəndəlikdə referent vəzifəsində çalışırdı.

