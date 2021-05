Azərbaycanda şirkətin vəzifəli şəxsi vəfat edib.

Metbuat.az "Ölkə.Az"a istinadla xəbər verir ki, "CNIM Azerbaycan LTD"nin əməkdaşı Elçin Məmmədov dünyasını dəyişib.

O, şirkətin şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb.

