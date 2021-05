Bu gün səhər saatlarında Bakı-Sumqayıt yolunun 5-ci kilometrində ağır qəza baş verib.

Metbuat.az-ın əməkdaşının hadisə yerindən verdiyi məlumata görə, “Mercedes-E-Class” markalı avtomobil ilə “Azsamand” markalı avtomobil toqquşub. Ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur. Hadisə yerinə yol patrul xidməti və təcili yardım maşını cəlb edilib.

Qəza nəticəsində Bakı-Sumqayıt yolunun 5-ci kilometrində böyük tıxac yaranıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.