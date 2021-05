ABŞ adminstrasiyası İranın dondurulmuş hesablarındakı 1 milyard dolları humanitar məqsədlərlə istifadə etməsi üçün sanskiyadan azad edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə, Vaşinqton Vyanada davam edən nüvə danışıqlarına pozitiv təsir göstərmək üçün belə addım atmağa hazırlaşır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

