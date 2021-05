Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov sayt açmağa hazırlaşır.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, icra başçısı bu yaxınlarda "shusha.az" domenini alıb.

Sayt yaxın zamanda fəaliyyətə başlayacaq.

