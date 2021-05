Məşhur müğənni Ebru Gündeş azərbaycanlı iş adamı Reza Zərrabla 11 illik evliliyini bitirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəyanət iddiaları səbəbindən evliliklərinə son qoyan cütlüyün boşanma xəbəri gündəm yaradıb.

Cütlüyün qızı Ebruya verilib.

