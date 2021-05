Qırğızıstan prezidenti Sadır Japaraov ötən həftə Tacikistanla toqquşmaların yaşandığı sərhəd bölgəsinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərhədçilərlə görüşən dövlət başçısı onların bütün qayğılarının qarşılacağını bəyan edib.

Prezident mübahisəyə səbəb olan sərhəddəki su paylayıcı şəbəkədəki vəziyyətlə yerində tanış olub və sistemin imkanlarının artırılması üçün təlimatlar verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

