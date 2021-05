Azərbaycanda daha bir müəllim koronavirusdan (COVID-19) vəfat edib.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, Odlar Yurdu Universitetinin müəllimi Etibar Rzazadə bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub.

Aparılan müalicələrə baxmayaraq, o, COVID-19-dan dünyasını dəyişib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.