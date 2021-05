Vəfat edən xalq artisti Arif Quliyevlə vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti son mənzilə yola salınır. O, bu gün dəfn olunacaq.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl koronavirusa (COVID-19) yoluxan Xalq artisti "Yeni Klinika"da müalicə olunurdu.

