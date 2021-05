Bu dərman vasitələri xüsusi nəzarətdədir - SİYAHI

Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası “Xüsusi nəzarətdə olan dərman vasitələrinin Siyahısı” təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 41 dərman vasitəsinin adı yer alıb.

