“Biz Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsini dəstəkləyirik”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, ABŞ prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. O bildirib ki, Vaşinqton Kiyevin hərbi alyansa üzv olmasını istəyir. Lakin son qərarı NATO verəcək.

Dövlət katibi Entoni Blinken isə Rusiyanın Ukrayna sərhədindəki hərbi fəallığından narahatlıq ifadə edərək, Kiyevə dəstək verdiklərini qeyd edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.