Arif Quliyevin son paylaşımı HƏR KƏSİ KÖVRƏLTDİ - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi ötən gecə xalq artisti Arif Quliyev vəfat etdi.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorun ölümü hər kəsi kövrəltdi. Doğulandan əzab-əziyyət çəkən sənətkar hər zaman insanların üzün güldürsə də öz gözlərində sanki həmişə kədər daşıyırdı. Elə vəfatı da doğum gününə 10 gün qalmış oldu.

Arif Quliyev sosial media hesabında son paylaşdığı videosu da izləyicilərin diqqətin çəkib. Aktyor Fərda Xudaverdiyev ilə görüntülənən videoda da hər kəsə can sağlığı arzu edir.

Həmin videonu təqdim edirik:

