Azərbaycanda abituriyent intihar edib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağdam rayonunun Orta Qərvənd kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini, 17 yaşlı Məmmədov Şəfaət Elman oğlu özünü tövlədə asıb.

İlkin məlumata görə, Ş. Məmmədov buraxılış imtahanında az bal topladığı üçün canına qəsd edib.

Faktla bağlı Ağdam rayon Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

İntiharın dəqiq səbəbləri araşdırmalardan sonra məlum olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.