Mədəniyyət Nazirliyi tanınmış teatr və kino aktyoru, Xalq artisti Arif Quliyevin vəfatından kədərləndiyini bildirib, ailəsi və yaxınlarına başsaşlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.

"Xalq artistinin dəfni ilə bağlı məsələrə nazirlik tərəfindən müvafiq köməklik göstəriləcəyini, dəfn yeri və vaxtının ailəsi tərəfindən müəyyən ediləcəyini bildiririk", - nazirlikdən qeyd olunub.

