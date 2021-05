Göygöldə çaydan meyiti tapılılan qadının kimliyi məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Qoşqarçay çayının Göygöl rayonu, Yeni Qızılca kəndi ərazisindən keçən hissəsində meyiti aşkar edilmiş qadın Daşkəsən rayonunun Bayan kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Mehriban Əziz qızı Həsənovadır. Məlumata görə, qadın ruhi xəstə olub.

