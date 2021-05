Putindən rus peyvəndi barədə olay sözlər: Kalaşnikov qədər...

“Rusiyanın istehsal etdiyi Sputnik V peyvəndi kalaşnikov silahı qədər etibarlıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, dünya ölkələri də bu peyvəndə etibar edir.

Qeyd edək ki, son olaraq Türkiyə 50 milyon doza peyvənd almaq üçün Rusiya ilə razılıq əldə edib. Həmçinin yaxın vaxtlarda Türkiyədə Sputnik V peyvəndinin istehsalına başlanılacaq.

SSRİ dövründə istehsal edilən kalaşnikov avtomatı hələ də dünyada etibarlı silah kimi qəbul edilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

