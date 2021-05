Nəşi tapılaraq ailəsinə təhvil verilən şəhidlə Lerikdə vida mərasimi keçirilir

Lerikdə şəhid kapitan Əbülfəz Rəhmətovla vida mərasimi başlayıb.



Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Vətən müharibəsində itkin düşmüş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti kapitan Rəhmətov Əbülfəz Hüseynverdi oğlunun nəşi 7 aydan sonra Cəbrayıl rayonu ərazisində aşkar edilib. Bu gün şəhidin nəşi böyüyüb boya-başa çatdığı Lerik rayonunun Anbu kəndinə gətirilib. Şəhidlə vida mərasimində yaxınları, rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və rayon ictimaiyyəti iştirak edir.



Qeyd edək ki, Əbülfəz Rəhmətov 1989-cu ildə anadan olub. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən itkin düşən şəhid kapitanımızın nəşi Cəbrayıl rayonu ərazisində tapılıb. O, Qubadlı və Cəbrayıl rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Ordumuzun hərbi qulluqçusunun şəhid olduğu dünən məlum olub. Ə.Rəhmətovun iki övladı var.

