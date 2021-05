Azərbaycan sülhməramlılarının Əfqanıstandan çıxarılması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report-un sorğusuna cavab olaraq Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd edək ki, NATO-nun “Qətiyyətli Dəstək” missiyasının tərkibində Əfqanıstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan sülhməramlılarının sayı 120 nəfərdir.

