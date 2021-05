Aslanın ölümünü qəbul edə bilməyən dostları və izləyiciləri sosial media hesablarında onun haqqında paylaşım edirlər.

Metbuat.az verir ki, sosial şəbəkələrdə Aslanın qonaq olduğu verilişdə İlhamə Quliyevadan danışarkən dediyi sözlər hər kəsi kövrəldib:

"Hamımız rəhmətə gedəcəyik. Amma heç kim bilmir kim rəhmətə gedəcək, kim hara gedəcək. Bir insan ki, məni uşaqlarımla təhdid edir mən kinli insanam bağışlamıram. Nə olsun rəhmətə gedib. Mən də rəhmətə gedəcəm".

