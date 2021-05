İctimai nəqliyyat 8 və 16 may tarixlərində fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, bu günlər rəsmi iş günləri hesab edilir.

Rəsmi iş günləri isə avtobusların fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmur.

Qeyd edək ki, mayın 9-u saat 00.00-dan mayın 16-sı saat 06.00-dək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılacaq.

