Bakıda küçələrdən birinə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun adı verilib.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, Xətai rayonunda yerləşən Naximov küçəsinin adı dəyişdirililib.

Dəyişikliyə əsasən, bundan sonra Naximov küçəsi Polad Həşimov küçəsi adlandırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.