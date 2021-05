Türkiyəyə etiraf məktubu: ABŞ səhvini başa düşdü

Türkiyə və ABŞ arasında F-35 layihəsi ilə bağlı yeni proses başlayır.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Sənayesi naziri İsmail Dəmir açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ-ın Türkiyəni layihədən təktərəfli çıxarması qanunsuz idi və Vaşinqton bunu başa düşüb. Nazirin sözlərinə görə, ABŞ tərəfi məsələ ilə bağlı Türkiyəyə məktub ünvanlayıb.

Mətkubda qeyd edilib ki, F-35 layihəsinin razılaşmasına görə, hansısa ölkənin proqramdan çıxarılması ya bütün üzvlərin səsi ilə ya da ölkənin öz istəyi əsasında olur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

