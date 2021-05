TƏBİB-dən xəbərdarlıq: Karantin davam edir, qapanmalar ola bilər- VİDEO

Məhdudiyyətlər hökumətin verdiyi qərarlardan asılıdır və epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar dəyişdirilə bilər. Lokal bağlanmalar, həftəsonu izolyasiya tədbirləri ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İşgüzar səhər” verilişinə açıqlamasında TƏBİB nümayəndəsi Fərrux Sədirov deyib.

Ramazanla bağlı xüsusi dəyişiklik olmadığını vurğulayan F. Sədirov bayramda da karantin qaydalarına daim əməl edilməsi lazım olduğunu qeyd edib:

“Ramazan bayramında da karantin davam edir. Əl gigiyenası, sosial məsafə kimi qaydalara riayət etməliyik. Bunlara mütləq şəkildə hər yerdə əməl edilməlidir”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.