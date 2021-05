Prezident İlham Əliyev Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Prezidentin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərəncamla Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Prezidentin fərdi təqaüdü təyin olunub:

Mahmudov Abduləhəd Əlisa oğlu

Mirzəhəsənov Hüseyn-Səfa Qvaməddin oğlu

Nurzadə Əli Qayıb oğlu

Seyidov Uran Seyid Musa oğlu

Şarovskaya Natalya Yuryevna.

