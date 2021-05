​SON DƏQİQƏ: Rusiyanın sərhəd əraziləri bombalanır - Rus qoşunlarına “hazır ol” əmri verildi

NATO-nun 26 ölkənin iştirakı ilə Rusiya sərhədlərində keçirdiyi “Defender Europe 2021 “ təlimlərində döyüş mərmilərindən istifadə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya sərhədinə yaxın ərazidə yerləşən Estoniyanın Tapa bazasında təşkil edilən təlimlərdə ABŞ-a məxsus M270 raket sisteminin döyüş raketləri atdığı müşahidə edilib. Rusiyanın cənubunda yer alan Rumıniya və Bolqarıstanda da oxşar məşqlər keçirilir.

Qeyd edək ki, Müdafiə naziri Sergey Şoyqu orduya NATO təlimlərini yaxından izləməyi və xoşagəlməz hadisəyə qarşı “hazır olmağı” əmr edib.



Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.