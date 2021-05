İNANILMAZ: Bu görüntünü izləyəndən sonra əhali peyvənd olunmaq üçün axın edir - VİDEO

İraqda koronavirusla bağlı peyvənd olunmaq istəyən şəxslərin sayında qəflətən artım müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb ölkənin dini liderlərindən olan Müqtəda əs-Sədrin peyvənd olunması barədə görüntülərin sosial mediada yayılmasıdır. Bildirilir ki, dini liderin peyvənd olunması əhali arasında peyvəndə inamıartırıb. Bu günə qədər insanların əksəriyyəti peyvənd olunmaq istəmirdi.

Lakin görüntülərin yayılmasından sonra 30 dəqiqə ərzində 610 min nəfər peyvənd olunmaq üçün müraciət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.