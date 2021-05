İsrail polisi Əl-Əqsa məscidinə basqın təşkil edərək, namaz qılan dindarlara səs və qaz bombaları ilə müdaxilə edib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, asayiş keşikçiləri insanları dağıtmağa cəhd göstərib. Tərəflər arasında toqquşma baş verib. Bölgədə gərginlik davam edir.

