Vladimir Jirinovski: Rusların acığına Njde kimi faşistlərə abidələr ucaldılır

“Qaregin Njdenin faşist cəlladı və birbaşa nasist Almaniyası ilə işbirliyində olması ilə bağlı sübut varsa, əlbəttə ki, ona abidə qoyulmamalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Xocavəndin Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan hissəsində və İrəvanda erməni faşist Qaregin Njdenin abidəsinin olmasına münasibət bildirən Rusiya Dövlət Dumasının Liberal-demokrat fraksiyasının lideri Vladimir Jirinovski bildirib.

O, faşistlərə abidələrin ucaldılmasının Rusiyanın acığına edildiyini söyləyib: “Təəssüflər olsun ki, abidələr qoyulur. Rusların, Moskvanın acığına Njde kimi faşistlərə abidələr ucaldılır. Faşistlərlə, cəlladlarla, terrorçularla əməkdaşlıq edənlərə abidə qoyulması yolverilməzdir. Əgər Njde ermənilərin Vlasovudursa, biz buna qarşıyıq. Faşistlərlə əməkdaşlıq edən kim olur olsun, ona ancaq mənfi münasibət olmalıdır”, deyə rusiyalı siyasətçi vurğulayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.