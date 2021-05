Moskvanın Mıtişi rayonunda qaynaq sexində baş verən güclü yanğın zamanı ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb.

Metbuat.az Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Regional İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, bir nəfərin yanmış cəsədi alov söndürüləndən sonra tapılıb. Hadisə nəticəsində 1 nəfər yaralanıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.Alovun söndürülməsinə 38 yanğınsöndürən, 11 texnika cəlb edilib. Yanğın söndürülüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.