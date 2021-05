Lənkəran Şəhər Polis Şöbəsində yeni təyinat olub.

Metbuat.az unikal.org saytına istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, Astara Rayon Polis Şöbəsinin istintaq bölməsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Elman Quliyev tutduğu vəzifədən azad edilib.

Nazirin digər əmri ilə, o, Lənkəran Şəhər Polis Şöbəsinin istintaq bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyinat alıb.

