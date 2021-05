Bu il son zəngin onlayn keçirilməsi gözlənilir.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, pandemiya ilə əlaqədar orta məktəblərdə “Son zəng” tədbiri əvvəlki ildə olduğu kimi onlayn keçiriləcək.

Təhsil Nazirliyindən saytımıza bildirilib ki, bununla bağlı hələlik qərar verilməyib.

Xatırladaq ki, təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün saat 16:00-da "Facebook" səhifəsi üzərindən vətəndaşların suallarınızı cavablandıracaq.

