Bu gün səhər saatlarında Ermənistanın paytaxtı İrəvanda atışma olub.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, silahlı insident nəticəsində bir nəfər ölüb.



Hadisə yerinə gələn polis və müstəntiqlər bir kişi meyiti, qan izləri, habelə çox sayda avtomat və tapança güllələri aşkarlayıb. Daha bir yaralı xəstəxanaya aparılıb.



Atışmanın motivləri hələlik məlum deyil. Polis faktla bağlı cinayət işi başladıb.

