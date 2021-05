Operativ Qərargahın bu QADAĞASI tətbiq ediləcək - BU TARİXDƏN...

Mayın 9-dan 16-dək Azərbaycanda ictimai nəqliyyat işləməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ramazan bayramı ilə əlaqədar iş günlərinə və karantin rejiminə dəyişiklik edilib.

Bu barədə Nazirlər Kabineti qərar verib. Qərara əsasən, Azərbaycanda iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə bu ilin 11 və 12 may iş günləri ilə 8 may və 16 may istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib.

Mayın 9-u İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə günü bazar gününə düşdüyü üçün müvafiq qanunvericiliyə görə, mayın 10-u qeyri-iş günü idi.

Bununla da Ramazan bayramı günləri də daxil olmaqla mayın 9-dan 15-dək qeyri-iş günləri olacaq. İş mayın 16-dan başlayacaq.

Qeyri-iş günlərində ictimai nəqliyyat işləməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.