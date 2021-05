Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Mətanət İsgəndərli koronavirus infeksiyasına yoluxub, xəstəxanada müalicə alır, vəziyyəti ağırdır.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, rəqqasə Fatimə Fətəliyeva sosial media hesabında Mətanət İsgəndərlinin görüntülərini paylaşıb. O, paylaşımında Mətanət İsgəndərliyə dua edərək, can sağlığı arzu edib.

Həmin videonu təqdim edirik:

