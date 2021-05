Vətən müharibəsi şəhidinin cənazəsi önündə qurban kəsilib - FOTOLAR

Daşkəsəndə Vətən müharibəsində şəhid olan hərbçi, baş əsgər Elməddin Vəkilovun cənazəsinin qarşısında qurbanlar kəsilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu, baş əsgər Vəkilov Elməddin Nizami oğlunun nəşi Daşkəsəndə yaşadığı evə gətirilib.

Mərasimdə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq-mühafizə orqanların əməkdaşları, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, hərbçilər iştirak edir.

Şəhid hərbçimiz Daşkəsən Şəhidlər xiyabanında dəfn olunacaq.

