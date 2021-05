“Azərbaycan Türkiyənin qardaşıdır”.

Metbuat.az xəbər veriri ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar deyib.

“30 il işğal altında saxlanılan Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi üçün aparılan müharibə dövründə Türkiyə və ölkəmizin Silahlı Qüvvələri hər cür dəstəyi verdi”, - o vurğulayıb.

