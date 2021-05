Bu gün Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, polkovnik İlqar Mirzəyevin doğum günüdür.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, İ.Mirzəyevin Xətai rayonu, Abdulla Rəhimov 13 ünvanında yerləşən evinin qarşısı abadlaşdırılıb.

