"​Kapital Bank" bayram günlərində xidmət göstərəcək

Kapital Bank 9 may – Qələbə Günü və Ramazan bayramı ilə əlaqədar istirahət günləri elan edilən günlərdə müştərilərə xidmət göstərəcək.



Xidmət göstərən filialların siyahısı saytda qeyd olunub – https://kapitalbank.az/files/locations/ish-rejimi.pdf.

Kapital Bank xalqımızı bayramlar münasibətilə təbrik edir, cansağlığı, firavan həyat və yeni nailiyyətlər arzu edir.

