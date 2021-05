Son günlər qalmaqalları ilə gündəmə gələn müğənni Vəfa Şərifova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vəfa "İnstagram" hesabında yeni foto paylaşıb. Fotonu lüks avtomobilində çəkdirən müğənni izləyicilərin marağına səbəb olub. O, paylaşımına: "Bil ki, insanın dəyərini varlığı deyil yoxluğu göstərər. Unutma, yoxluğu bir şey dəyişdirməyənin, varlığı lazımsızdır" sözlərini yazıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:(Big.az)



