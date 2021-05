Türkiyənin İstanbul şəhərində vəfat edən NİDA-çı gənc Bayram Məmmədovun nəşi bu gün Azərbaycana gətiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun dostları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıblar.



Məlumata görə, mərhum gənc fəal mayın 9-da Bakıda dəfn olunacaq.

