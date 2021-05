Azad edilən ərazilərdə daha 6 hərbi hissə istifadəyə veriləcək

“Ərazi bütövlüyümüz təmin edildikdən, Ermənistanla dövlət sərhədi işğaldan azad edildikdən sonra bu ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturu yaradılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının 10-cu buraxılışı münasibətilə keçirilən mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, hərbi qulluqçuların xidməti şəraitinin və sosial təminatının yaxşılaşdırılması üzrə kompleks tədbirlər görülür:

“Son iki ay ərzində bu istiqamətlərdə 10 yeni hərbi hissə xidməti-döyüş fəaliyyətinə başlayıb. May ayının sonunadək daha altı yeni hərbi hissənin təmir-tikintisi yekunlaşacaq”.

