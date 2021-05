Mehriban Əliyevadan Şuşa ilə bağlı paylaşım

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşa ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Əliyevanın instaqram hesabında yer alan mətndə deyilir:

"Həsrət və qüssə dolu uzun illərdən sonra 8 may tarixi bizim üçün tamamilə başqa məna kəsb edib. Bu gün Şuşa azaddır! Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə düşməni sarsıdan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən rəşadətli əsgər və zabitlərimizin, Silahlı Qüvvələrimizin mərdliyi, iradəsi və ruh yüksəksliyi qarşısında baş əyirik. Vətən naminə həlak olmuş bütün şəhidlərimizin nurlu xatirəsini ehtiramla yad edirəm! Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!".



