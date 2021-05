Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası nəzərdə tutulan məktəblərin siyahısını təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.