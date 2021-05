Prezident İlham Əliyev “Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına işlərin və xidmətlərin göstərilməsinə görə əlavə dəyər vergisindən azad olunan publik hüquqi şəxslərin siyahısı”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının imzaladığı fərmanla Qarabağ Dirçəliş Fondu bu siyahıya əlavə edilib.

