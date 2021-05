Türkiyə Super Liqasında 38-ci turun oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qalatasaray” çempionatın lideri “Beşiktaş”ı qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Turun digər matçında “Fənərbağça” “Ankaragücü”nü son dəqiqələrdə vurduğu qolla məğlub edib - 2:1.

Bu nəticələrdən sonra “Beşiktaş” 81 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Liderdən 2 xal az toplayan “Fənərbağça” ikinci, 78 xalı olan "Qalatasaray" isə üçüncüdür.

