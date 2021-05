Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb. Avtomobil yolu keçən 2015-ci il təvəllüdlü Məmmədov Lətif Əsgər oğlunu vurub. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Müayinə zamanı ona sol ayağın sınığı diaqnozu qoyulub.

Qeyd edək ki, azyaşlını vuran sürücü hadisə yerindən yayınıb. Onun kimliyi polis tərəfindən araşdırılır.

